Istanbul: rientrati due dei tre modenesi scampati a strage

MODENA, 3 GEN - Sono rientrati a casa in Italia due dei tre modenesi scampati all'attentato alla discoteca Reina di Istanbul, dove si trovavano la notte di Capodanno con un amico palermitano e un'amica bresciana. Lo riferisce Trc-Telemodena. Dopo avere trascorso i primi momenti dell'anno assieme all'altra ragazza modenese, che vive e lavora in Turchia, i due hanno fatto rientro a casa stamani. La terza modenese uscita indenne dalla tragica serata dovrebbe invece rientrare nei prossimi giorni. Tutti continuano, per il momento, a chiedere l'anonimato per questioni professionali e visto il delicato contesto attuale della Turchia. (ANSA).