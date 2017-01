Tennis: Wta Auckland, Serena Williams torna e vince

ROMA, 3 GEN - Ritorno ai match ufficiali con successo per Serena Williams, all'esordio nell'Asb Classic, torneo Wta International con montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda: dopo quattro mesi di pausa, più la giornata di rinvio per il maltempo di ieri, la statunitense prima favorita del seeding ha sconfitto per 6-3, 6-4, in un'ora e un quarto di gioco, oggi disturbato dal vento, la francese Pauline Parmentier, numero 69 del mondo. Prossima avversaria, la connazionale Madison Brengle, numero 74 Wta, già battuta nell'unico precedente. Tra gli altri match, da segnalare le vittorie della danese Caroline Wozniacki (6-1, 6-0 sulla statunitense Nicole Gibbs) e della ceca Barbora Strycova (6-4, 6-3 sulla connazionale Barbora Stefkova), e la sconfitta dell'olandese Kiki Bertens (6-7, 4-6 dalla statunitense Lauren Davis). La pioggia è quindi tornata protagonista interrompendo sul 2-2 al primo set la sfida fra la statunitense Venus Williams e la wild card neozelandese Jade Lewis.