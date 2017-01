Cinema: 2017 a tutto sequel, da Blade Runner ai 'Pirati'

ROMA, 3 GEN - Ormai è usuale per Hollywood, e non solo, puntare sempre più sui sequel, ma mai come nel 2017 c'è una concentrazione di 'grandi marchi': da Blade Runner a Star Wars, da Trainspotting ai Pirati dei Caraibi. E per il made in Italy, Smetto quando voglio masterclass di Sibilia e Il ragazzo invisibile 2 di Salvatores. Denis Villeneuve firma Blade Runner 2049 (uscita a ottobre), con Ryan Gosling e Harrison Ford, che riprende il ruolo di Deckard. Ridley Scott non ha ceduto la mano per Alien: Covenant (maggio), secondo prequel, dopo Prometheus, della saga di Alien. A metà dicembre c'è Star Wars Episodio VIII di Rian Johnson, con l'ultima interpretazione di Carrie Fisher. Danny Boyle ripresenta in T2: Trainspotting (marzo), la banda di strafatti 20 anni dopo. Johnny Depp veste per la 5/a volta i panni del capitano Sparrow in Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (maggio). In arrivo, fra gli altri, anche 50 sfumature di nero (febbraio), Fast & Furious 8 (aprile), Transformers: L'ultimo cavaliere (giugno).