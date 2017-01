Da Cucchi fontana accoglienza senza barriere porto Ancona

ANCONA, 3 GEN - Osservare l'alba e il tramonto sul mare, uno spettacolo che solo questa città sa offrire, seduti ai due lati di una fontana artistica posta dopo l'arco Clementino, tra le mura romane e lo specchio acqueo; attraversare la fontana in sicurezza, senza barriere per portatori di handicap, con rivoli d'acqua che scorrono sotto i piedi. Accadrà da giugno nel porto storico di Ancona grazie all'opera-scultura del maestro Enzo Cucchi, artista di punta della Transavanguardia. L'acqua, quella salata del mare che unisce Ancona al mondo e quella dolce della fontana per dissetare e accogliere, è il tema al centro dell'opera. "Credo nel progetto del porto e della sua accoglienza - ha detto Cucchi -. Il porto è emozione, è il cuore pulsante di una città. L'acqua è un dono per chi arriva in un posto, un sollievo". La fontana, lunga 15 metri e larga 4, valutata circa 500 mila euro, ne costerà 130 mila, finanziati da Comune, con il contributo della Fondazione Cariverona, e dall'Authority.