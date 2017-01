Ferrero, a Napoli con borsa da tre punti

ROMA, 3 GEN - "Ho comprato la borsa per prendere 3 punti e non per portarli. Al San Paolo ce la giocheremo contro una squadra fortissima e se andremo via con uno 0-0, non ci farà male". Lo ha detto a Radio Crc Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in vista della trasferta a Napoli. Il patron ha parlato poi di mercato: "Gabbiadini è un grande giocatore, ma Sarri non lo vede: lo riprenderei ma non per lo scambio con Muriel, quello è fantacalcio. Bereszynski? Magari lo vedremo già sabato ma di questo si occupa il tecnico e, finché farà bene, non darò consigli al grande Giampaolo". Quindi, sul progetto Next Generation Sampdoria: "Abbiamo preso delle scuole calcio e le abbiamo affiliate. Cerchiamo le realtà in cui le famiglie non possono iscrivere i figli alle scuole calcio e, se i ragazzi sono bravi, li portiamo da noi. A Roma, ad esempio, abbiamo preso il Football Club Roma e ne approfitto per fare un appello al sindaco: vorrei prendere in gestione lo stadio Flaminio, che è abbandonato, e farci giocare i ragazzi".