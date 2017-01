Orfini, valutare dl reddito inclusione

ROMA, 3 GEN - "Condivido il ragionamento di Maurizio: il governo valuti l'ipotesi del decreto per far partire subito il #redditoinclusione". Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini, che sostiene così la proposta del ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina di varare subito un provvedimento per il contrasto alla povertà.