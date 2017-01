Di Maio, se codice a partiti spariscono

ROMA, 3 GEN - "La stampa cerca di farci sembrare uguali ai partiti parla di svolta garantista. Se applichiamo codice M5s ai partiti non restano neanche le sedie". Lo scrive Luigi Di Maio su twitter mettendo anche il link del blog di Beppe Grillo in cui è possibile, per gli iscritti al movimento, votare il codice etico: "Il codice - scrive ancora - che metter per iscritto principi che M5s ha sempre dovuto rispettare".