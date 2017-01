M5S: Di Battista, codice etico per tutti

ROMA, 3 GEN - "Oggi si vota sul programma energia e sul codice di comportamento del M5S in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie. Sono convinto che leggerete attentamente il codice e lo valuterete per il suo contenuto e non per qualche titolo di giornale che prova (senza riuscirci) a descriverlo. Mi auguro che un codice simile possa essere adottato da tutte le forze politiche del Paese. Io ho appena votato. Buona giornata e buon voto!". Lo scrive sulla sua pagina facebook Alessandro Di Battista, deputato M5s.