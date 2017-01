Melo vicino al Palmeiras,addio all'Inter

MILANO, 3 GEN - Il centrocampista dell'Inter, Felipe Melo, è vicino alla cessione al Palmeiras. Secondo quanto riportato dalla testata brasiliana Uol esporte, l'agente Josè Rodri Rodriguez avrebbe già trovato l'accordo con il club nerazzurro per la rescissione del contratto del centrocampista e, nelle prossime ore, dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'operazione. Felipe Melo, nei giorni scorsi, non era stato convocato dall'allenatore Stefano Pioli per il ritiro di Marbella. L'Inter, che questa sera è impegnata in un triangolare, resterà nella località dell'Amdalusia fino a venerdì pomeriggio.