Attraverso fogne in Poste Napoli per rapina, paura clienti

NAPOLI, 3 GEN - Banda del buco in azione, a Napoli, nell'ufficio postale di via Brecce a Sant'Erasmo. In due, percorrendo il condotto fognario, sono entrati nella sede dell'ufficio attraverso un buco scavato sotto il lavandino del bagno. Paura tra i dipendenti e alcuni clienti in fila, in orario di apertura. Da quantificare il bottino. Quasi in contemporanea, rapina in una banca, nella zona del centro direzionale dove i rapinatori hanno portato via 17mila euro. Anche in questo caso, presenti alcuni clienti. (ANSA).