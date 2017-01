Calcio: Napoli, ufficiale l'acquisto di Pavoletti

ROMA, 3 GEN - Il Napoli ha ufficializzato oggi, all'apertura del mercato invernale, l'acquisto di Leonardo Pavoletti dal Genoa. L'attaccante vestirà la maglia numero 32. L'ingaggio è stato annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis via social. Pavoletti, 28 anni, è già da alcuni giorni a Castel Volturno e sta lavorando a un programma personalizzato per tornare al più presto in campo dopo l'infortunio al ginocchio subìto a novembre. Il Napoli lo ha pagato 18 milioni, facendogli firmare un contratto fino al 2021. Il giocatore, sempre via social, ha così salutato i tifosi del Genoa: "Ciao. Una parola semplice, come me. Dico ciao al Genoa e a Genova dopo due anni intensi, felici, carichi di emozioni, entusiasmo e tanto lavoro. (...) Comprendo l'amarezza di tanti. Ma non esiste alcun tradimento. Solo un cambiamento, che non giustifica il rancore, le minacce e gli insulti che qualcuno mi ha rivolto. Se rompo solo adesso il silenzio, è perché ho voluto evitare altri fraintendimenti e confusione. Ma dico grazie a tutti".