Da Eco a Nothomb, 2017 di libri a teatro

ROMA, 3 GEN - Cervantes quattro secoli più tardi, tra i vicoli di Napoli, con il Circus Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio e il Balzac al femminile di Sonia Bergamasco, Federica Fracassi e Isabella Ragonese con Louise e Renée. Il nome della rosa per Luca Lazzareschi, a un anno dalla scomparsa di Umberto Eco, e la Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb secondo Chiara Noschese. E persino un Pinocchio 'per adulti' di Antonio Latella. E' il teatro del 2017 che, forse mai come nella stagione pronta a partire, si tuffa in libreria, 'rubando' a piene mani titoli, storie e personaggi dalle classifiche di classici e bestseller. I primi a debuttare sono La Carta da Parati Gialla con Elena Balestri dal romanzo-manifesto di Charlotte Perkins Gilman, ma si attendono anche Ciao di Walter Veltroni, con Massimo Ghini diretto da Piero Maccarinelli; Il genio dell'abbandono di Wanda Marasco con Claudio Di Palma; Lacci di Domenico Starnone con Silvio Olando; e Venere in pelliccia da David Ives con Sabrina Impacciatore e Valter Malosti.