Fdi,primarie candidato governatore sardo

CAGLIARI, 3 GEN - Fratelli d'Italia striglia e sprona il centrodestra in Sardegna e lancia le primarie per la scelta del candidato presidente della Regione. "Siamo pronti anche in caso di elezioni anticipate - spiega il coordinatore Salvatore Deidda incontrando i giornalisti - abbiamo già un taccuino di nomi e siamo convinti di poter aspirare alla candidatura di governatore". Accanto a Deidda, il deputato Bruno Murgia, passato recentemente da Fi a Fdi, il consigliere regionale Paolo Truzzu, l'ex consigliere regionale Gianni Lampis e il capogruppo in Consiglio comunale Alessio Mereu. Tutti ammettono che nonostante le critiche al centrosinistra anche il centrodestra non se la passa bene. "In questi due anni ha mancato numerose opportunità per fare un'opposizione vera - sottolinea Truzzu - oggi vogliamo costruire un'alternativa a questo centrosinistra, altrimenti ci sarà qualcos'altro che travolgerà entrambi gli schieramenti. Crediamo di non dover più assistere a inciuci e consociativismi con la maggioranza".