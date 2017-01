Ufficiale, colpo Draxler per il Psg

ROMA, 3 GEN - È ufficiale: Julian Draxler si accasa al Paris Saint-Germain con un contratto fino al 2021. L'annuncio è in grande evidenza sul sito del club francese, che ha prelevato il 23enne nazionale tedesco dal Wolfsburg. "Sono molto felice - ha commentato il centrocampista offensivo, già campione del mondo a Brasile 2014 - Per la prima volta nella mia carriera scoprirò un nuovo Paese, un nuovo campionato e sono molto fiero di compiere questo passo in un club che si sta affermando come punto di riferimento in Europa e negli ultimi anni ha ingaggiato un sacco di grandi giocatori. Farò del mio meglio per aiutare il Psg a vincere trofei e a continuare a crescere". "L'arrivo di Draxler al Psg - ha detto il presidente Nasser Al-Khelaifi - conferma quanto il nostro club costituisca un'attrattiva per qualunque talento in circolazione. Draxler ha tutte le qualità per ricoprire un ruolo di primo piano nei progetti della società e diventare un beniamino dei tifosi. Oltre a rilanciare ancor più in alto le nostre ambizioni".