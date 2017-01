Meno morti sulle strade nel 2016

ROMA, 3 GEN - Oltre due milioni di infrazioni al codice della strada lo scorso anno; ritirate 44.587 patenti di guida e 44.674 carte di circolazione; 3.107.124 i punti complessivamente decurtati. E' il bilancio dell'attività 2016 della Polizia stradale, reso noto oggi, che ha impiegato 485.141 pattuglie. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.396.910 di cui 17.867 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (-2%), mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.245 (5,9% in più del 2015). L'andamento del fenomeno infortunistico, rilevato da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri (al 20 dicembre), registra da un lato un lieve aumento nel numero degli incidenti (73.836, +0,8% più rispetto al 2015) ed in quello delle persone ferite (50.472, +0,7%), ma ha evidenziato una inversione di tendenza relativamente ai decessi con una diminuzione del 4,5% (pari a 76), 1.620 i morti sulle strade.