M5S: Piazza, 'ok Codice,resto fiducioso'

BOLOGNA, 3 GEN - "Il Codice di comportamento che verrà votato dagli iscritti al M5S mi sembra un ottimo lavoro. Col tempo si potrà certamente perfezionare, ma intanto sancisce alcuni capisaldi importanti come la rilevanza già del primo grado di giudizio". E' il commento su Facebook di Marco Piazza, vicepresidente del consiglio comunale di Bologna, recentemente autosospeso dal Movimento in seguito ad un suo coinvolgimento in un'inchiesta della Procura sulla presunta raccolta firme irregolare per le elezioni regionali del 2014. "Personalmente - scrive Piazza sul social network - preferisco sempre la posizione più restrittiva e a massima garanzia del Movimento, pertanto non retrocedo sulla mia sospensione e attendo la completa conclusione della vicenda che mi vede coinvolto, su cui resto fiducioso".