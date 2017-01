Uffizi: superano i 2 mln di visitatori, è la prima volta

FIRENZE, 2 GEN - La Galleria degli Uffizi ha superato i 2 milioni di visitatori in un anno: è la prima volta nella sua storia che il museo traguarda questa cifra. Lo si apprende da ambienti dei beni culturali fiorentini dove il conteggio dell'anno 2016, aggiornato al 31 dicembre, riporta un totale di 2.011.219 ingressi. Ciò, viene spiegato, grazie ad alcune novità: un trend costante di crescita di visitatori rilevato nel periodo autunnale e invernale, e non solo nel periodo considerato di alta stagione (primavera-estate), più iniziative del Mibact come le domeniche a ingresso gratuito e i martedì a orario prolungato serale tra maggio e settembre. Tali fattori hanno determinato il record. Nel 2015 gli Uffizi ebbero 1.971.596 ingressi. Crescita di visitatori c'è stata anche nelle altre gallerie statali legate al percorso degli Uffizi, cioè i musei di Palazzo Pitti e il Corridoio Vasariano. Il Mibact divulgherà le statistiche complete dei musei italiani per il 2016 nei prossimi giorni.(ANSA).