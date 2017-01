Auto, +15,8% vendite mercato Italia nel 2016

TORINO, 2 GEN - Il mercato italiano dell'auto ha chiuso il 2016 con una crescita del 15,8% rispetto all'anno precedente: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 1.824.968. A dicembre sono state vendute 124.438 vetture, il 13,06% in più dello stesso mese del 2015. Nel 2016 il gruppo Fca ha venduto in Italia 528.189 auto, il 18,39% in più dell'anno precedente. Tutti i marchi, Alfa Romeo, Jeep, Fiat e Lancia, hanno registrato incrementi maggiori del mercato. La quota del gruppo è salita dal 28,31% al 28,94%. Nel mese di dicembre le immatricolazioni di vetture Fca sono state 36.894, con un incremento del 14,1% sullo stesso mese del 2015 (l'aumento per il mercato è del 13,06%) e la quota è passata dal 29,38 al 29,65%. (ANSA).