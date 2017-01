Capodanno, coda 3 ore al tunnel M.Bianco

AOSTA, 02 GEN - Sono tre le ore di attesa sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per i veicoli diretti verso la Francia. Al tradizionale rientro dalle vacanze di Capodanno, si aggiunge il fenomeno "dei cittadini francesi e dei villeggianti in vacanza a Chamonix che vengono a sciare in giornata a Courmayeur e a La Thuile. Lo abbiamo notato da 8-10 giorni, sul loro versante infatti l'innevamento è scarso e molti impianti sono chiusi", fanno sapere dal traforo. A causa delle lunghe code, dal pomeriggio è stato disposta l'uscita obbligatoria al casello autostradale di Courmayeur sud per i veicolo diretti in Francia. Il traffico, prevede la società di gestione, dovrebbe tornare scorrevole dalla serata.