Inter a Marbella, domani in campo

MILANO, 02 gen - L'Inter scende in campo domani nel triangolare "Trofeo Casinò Marbella", primo appuntamento del 2017, per preparare la sfida all'Udinese di domenica. Ad affrontare i nerazzurri, che resteranno in Spagna fino al 6, due squadre della terza serie del campionato spagnolo, il Marbella Futbol Club e la Real Balompedica Linense. Le due spagnole si affronteranno allo stadio Municipal de La Línea de la Conception alle ore 18, poi alle ore 19.00 l'Inter affronterà la perdente della prima sfida e alle ore 20 la vincente. Pioli ha disposizione l'intera rosa, eccezion fatta per Felipe Melo, in permesso per trattare con il Palmeiras il suo ritorno in Brasile.