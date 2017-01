Juventus: Buffon fermo per febbre

ROMA, 2 GEN - Nella Juventus che si è allenata oggi a Vinovo non c'era Gigi Buffon, rimasto a casa per un attacco febbrile. È invece rientrato dalle vacanze natalizie Gonzalo Higuain: l'attaccante argentino è arrivato allo Juventus Center nel primissimo pomeriggio, quando gli altri bianconeri avevano appena terminato l'allenamento in cui il tecnico Massimiliano Allegri aveva diviso la squadra in due gruppi, con un programma di atletica e tecnica.