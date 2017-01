Calcio a 5: tre stage con Giustozzi

ROMA, 2 GEN - La Divisione Calcio a 5 della Figc annuncia l'accordo con Diego Giustozzi, tecnico dell'Argentina campione del mondo, per la realizzazione di tre stage dal 4 all'11 febbraio in Italia. Gli incontri, viene precisato, faranno parte dell'aggiornamento teorico-pratico riservato alle società ed ai tecnici. "Ringrazio il presidente Andrea Montemurro e la Divisione Calcio a 5 per questa splendida opportunità - ha dichiarato il tecnico dell'Albiceleste - Porto l'Italia nel cuore, dato che vi sono stato per tanti anni". Giustozzi si è formato a Coverciano, prima di portare l'Argentina sul tetto del mondo. "Sono onorato di offrire alle società e ai tecnici italiani l'opportunità d'incontrare un tecnico di caratura mondiale a titolo completamente gratuito - ha detto a sua volta Montemurro - Il nostro obiettivo è quello di migliorare questa disciplina, anche attraverso la crescita del settore tecnico, mediante aggiornamenti a favore di tutti".