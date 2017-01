Migranti: Fi per confronto con governo

ROMA, 2 GEN - "Sull'immigrazione serve una svolta decisa. Non basta aumentare di qualche migliaia di unità il numero delle espulsioni. Serve l'allontanamento dall'Italia e dall'Europa di decine e decine di migliaia di persone giunte illegalmente. Prima ancora di parlare di nuove norme bisogna sospendere il programma Eunavfor Med che ha solo trasportato clandestini in Italia. Prima di provvedere a più espulsioni bisogna logicamente evitare l'incremento degli ingressi".Lo affermano in una nota congiunta Maurizio Gasparri ed Elio Vito di Forza Italia. "FI ha idee chiare -sottolineano - . Chiediamo al governo un confronto aperto su questi temi perché vogliamo sapere come intende muoversi per garantire la sicurezza degli italiani. Siamo disponibili al dialogo su proposte adeguate all'emergenza. Non a recite. La premessa è lo stop immediato al trasporto di clandestini".