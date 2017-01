M5s: Squeri (Fi), codice etico sembra ciambella Salva-Raggi

ROMA, 2 GEN - Il "nuovo codice etico per gli eletti M5S ha tanto l'aria di una ciambella salva-Raggi. In ogni caso, diamo il benvenuto ai grillini nel mondo normale". Lo scrive, su twitter, il deputato di Forza Italia Luca Squeri che spiega: "Ogni svolta culturale verso il garantismo non può che essere accolta con favore. Ma sarebbe stato molto meglio se questa 'conversione' grillina fosse stata il frutto di un reale pentimento anziché di ipocrisia e opportunismo", conclude.