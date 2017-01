Panchina d'oro a Pirozzi: 15mila firme

ROMA, 2 GEN - Ha già superato quota 15mila la petizione sul portale Change.org, partita due settimane fa, che chiede di assegnare il riconoscimento della Panchina d'oro a Sergio Pirozzi. Il sindaco di Amatrice, infatti, è anche un allenatore professionista che in questa stagione ha dovuto rinunciare alla guida del Trastevere, squadra romana attualmente al comando del girone H di Serie D: dopo il terremoto dello scorso agosto Pirozzi non ha più avuto modo di dedicarsi al calcio. Al mestiere ha quindi "anteposto la sua terra, la sua città, diventando l'allenatore della sua gente", com'è scritto nella motivazione della richiesta di assegnare al sindaco-allenatore la Panchina d'oro, tradizionale Oscar dei tecnici consegnato ogni anno a Coverciano. Intanto i ragazzi del Trastevere, che proprio ad Amatrice svolsero il ritiro l'estate scorsa, vogliono regalare la promozione in Lega Pro a Pirozzi, che sul sito del club viene ancora indicato come tecnico della prima squadra, anche se sul campo la guida il secondo Aldo Gardini.