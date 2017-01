Milan: 48 ore permesso a Mati Fernandez

ROMA, 2 GEN - Mati Fernandez non tornerà oggi in Italia, come inizialmente previsto, dopo aver ricevuto 48 ore di permesso dal Milan. Il centrocampista, infatti, resterà altri due giorni in Cile per continuare i trattamenti al ginocchio sinistro, in sofferenza per un'infiammazione. Le terapie a cui il giocatore si sta sottoponendo sono condotte dallo stesso medico che lo ha operato al menisco lo scorso giugno, prima della Coppa America. Gomez e Gabriel hanno invece avuto ritardi con gli aerei e riprenderanno ad allenarsi con la squadra solo domani mattina.