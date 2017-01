Banco Bpm debutta in Borsa e vola +6%

L'attenzione della Borsa a Milano è tutta per Banco Bpm che prosegue di gran carriera la seduta nel giorno del suo debutto. Bene tutti i bancari, mentre Mps resta sempre fuori dai giochi dopo che il 23 dicembre la Consob ha prorogato la sospensione "fino a quando, anche in esito alla definizione ed approvazione del programma di rafforzamento patrimoniale di Banca Mps da parte delle competenti autorità, non sarà ripristinato un corretto quadro informativo sui titoli". Secondo indiscrezioni di stampa l'ad Marco Morelli tornerà in Bce in questi giorni, a meno di un mese dalla missione del 6 dicembre. A trainare i listini in tutta Europa oggi, chiuse le Borse asiatiche per festività così come Londra e Wall Street, c'è l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona a dicembre, ai massimi da oltre cinque anni . L'indicatore - rilevato da Markit - è salito a 54,9 punti da 53,7 di novembre, secondo la lettura finale. Il livello più alto da aprile 2011. Banco Bpm: debutto in Borsa, ieri cda per deleghe a Castagna - E' nata ufficialmente ieri, con l'iscrizione dell'atto di fusione ai registri delle Imprese di Verona e di Milano, Banco Bpm che oggi debutterà in Borsa. Una nota ricorda che l'istituto nasce con un capitale sociale di 7.100.000.000 euro, rappresentato da 1.515.182.126 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni Banco BPM emesse al servizio del concambio sono messe a disposizione degli ex azionisti e degli ex soci di Banco Popolare e BPM a partire dal 4 gennaio 2017, senza porre a carico degli ex azionisti e degli ex soci delle due società partecipanti alla Fusione alcun onere per le operazioni di concambio (fissato in 1 azione Banco BPM per ciascuna azione Banco Popolare; 1 azione Banco BPM per ogni 6,386 azioni BPM, con la liquidazione in contanti delle eventuali frazioni). Ieri invece si è riunito per la prima volta a Verona, dove è posta la sede amministrativa, il Cda di Banco BPM per l'assegnazione delle deleghe. Sono stati nominati due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, Guido Castellotti e Maurizio Comoli; l'Amministratore Delegato, Giuseppe Castagna, il Direttore Generale, Maurizio Faroni, e i due Condirettori Generali, Domenico De Angelis e Salvatore Poloni. Il Comitato Esecutivo invece (la cui Presidenza sarà affidata come previsto nell'Atto di Fusione, a Pier Francesco Saviotti) e gli altri Comitati endo-consiliari, saranno costituiti nella prossima seduta consiliare, precisa una nota.