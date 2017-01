Estorsioni a disabile, due arresti Gdf

ENNA, 2 GEN - Avrebbero minacciato di morte un disabile di 52 anni per obbligarlo a comprare telefoni e tablet per 6mila euro e ad attivare un prestito di 10mila euro con un banca, facendosi consegnare gli apparati e i soldi. E' l'accusa contestata dalla Procura di Enna a Giuseppe Di Dio, di 38 anni, e a Salvatore Cammalleri, di 52, che sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per circonvenzione di incapace e tentata estorsione. Le indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, si sono avvalse anche di intercettazioni durante le quali sono emerse minacce di morte: "dove ti trovo ti trovo ti faccio fuori - dice uno dei due indagati 'ascoltato' dalle Fiamme gialle - ti scanno, ti prendo il cuore e me lo mangio". Le continue pressioni esercitate da parte dei due malviventi hanno indotto la vittima a barricarsi in casa terrorizzata, per più giorni. A conclusione degli accertamenti della Guardia di finanza la Procura di Enna ha ottenuto dal Gip, l'emissione di un'ordinanza cautelare per i due indagati.