Omicidio nel rodigino: indagato uomo

ROVIGO, 1 GEN - Un rodigino è indagato per l'omicidio dell'uomo, non ancora identificato, ucciso a coltellate e rinvenuto poco dopo le 4 all'interno di un'abitazione di Badia polesine. Si tratta del proprietario della casa, G.P., 68 anni, che si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato a due anni di carcere per droga. E' stato lo stesso 68enne a chiamare i carabinieri segnalando il corpo sul quale sono state riscontrate ferite da arma da taglio. L'indagato avrebbe riferito ai militari dell'Arma di essersi difeso dopo che lo sconosciuto era entrato nella sua casa arbitrariamente. Il rodigino è in queste ore in caserma, sentito dagli investigatori coordinati dal pm Andrea Girlando. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quello della legittima difesa, dell'omicidio preterintenzionale o volontario. I carabinieri hanno recuperato vari oggetti, tra cui coltelli (nessuno è stato trovato con tracce di sangue) ritenendo che tra essi vi sia l'arma del delitto. (ANSA).