Tweet Kroos 'Felice 20 1-7', ira Brasile

ROMA, 1 GEN - Un tweet di auguri del centrocampista della Germania e del Real Madrid Toni Kroos ha fatto infuriare milioni di brasiliani. Kroos ha infatti twittato nella notte un messaggio di auguri in cui dopo la parola 'Feliz' c'erano un 2 e un 0 seguiti dalle bandiere di Brasile e Germania a ricordare l'1-7 dei Mondiali 2014 al 'Minerao' di Belo Horizonte. Polemico il tweet di uno che due anni e mezzo fa era in campo con la Selecao, quel Marcelo che di Kroos è compagno di club nel Real. "Felice anno nuovo a tutti e RISPETTO per il prossimo sempre!" ha scritto il brasiliano facendo seguire alla frase una serie di bandierine del Brasile.