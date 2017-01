125 fa, Ellis Island, quel passaggio obbligato per il futuro

Ellis Island è stato il principale punto d'ingresso per gli immigranti che sbarcavano negli Stati Uniti. Sull'isolotto articificiale, situato nella parte alta della baia di New York, sono passati oltre 12 milioni di persone tra il 1892 e il 1954. Migranti in cerca di un futuro migliore, provenienti dall'Italia, dall'Irlanda, dalla Grecia, dall'Algeria, dalla Russia, arrivavano a Ellis Island per cercare di ottenere il visto e diventare cittadini statunitensi. Ad Ellis Island, i medici del servizio immigrazione controllavano rapidamente ciascun immigrante, contrassegnando sulla schiena con un gesso, quelli che dovevano essere sottoposti ad un ulteriore esame per accertarne le condizioni di salute. Chi superava questo primo esame, veniva poi accompagnato nella Sala dei Registri, dove erano attesi da ispettori che li registravano. Gli immigrati ricevevano quindi il permesso di sbarcare e venivano accompagnati al molo del traghetto per Manhattan. I "marchiati" venivano inviati in un'altra stanza per controlli più approfonditi. Dal 1917, furono introdotte delle modifiche alle norme d'ingresso per limitare i flussi immigratori. Venne introdotto il test dell'alfabetismo e dal 1924 vennero approvate le quote d'ingresso: 17.000 dall'Irlanda, 7.500 dal Regno Unito, 7.400 dall'Italia e 2.700 dalla Russia. Attualmente l'edificio ospita l'Ellis Island Immigration Museum