Capodanno: Mariah Carey, figuraccia in diretta tv a New York A Times Square la diva si interrompe e lascia palco in anticipo

(ANSA-AP) - ROMA, 1 GEN - Mariah Carey ha inaugurato il 2017 con una figuraccia in diretta sulla Abc, che trasmetteva il 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest'. Durante la sua performance a Times Square, la diva pop ha ha dovuto affrontare alcuni problemi tecnici: si è addirittura bloccata mentre interpretava 'Emotions', lasciando poi il palco e chiedendo al pubblico di continuare al posto suo. "Sto cercando di fare la brava", ha detto rivolta alla folla. Carey era la star dei festeggiamenti a Times Square, dove almeno un milione di persone ha atteso l'arrivo del nuovo anno.