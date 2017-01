Istanbul: 39 i morti nell'attacco, 15 sono stranieri

ISTANBUL, 1 GEN - E' di 39 morti il bilancio ufficiale dell'attacco terroristico di stanotte al nightclub Reina di Istanbul, dove si stava festeggiando il Capodanno, e tra questi 15 sono cittadini stranieri. Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, non ha specificato la nazionalità delle vittime straniere. Ma Israele fa sapere che una vittima è sua concittadina: una ragazza di soli 18 anni. La Francia ritiene che fra i feriti vi siano almeno tre persone. Fra i morti anche un agente di sicurezza assassinato dai terroristi all'ingresso del locale: l'uomo - dicono i media turchi - era sopravissuto al doppio attentato allo stadio besiktas del 10 dicembre. Le persone ferite sono 69 e quattro di esse versano in gravissime condizioni. Sono state portate tutte in ospedale dopo la sparatoria, ha aggiunto Soylu.