Capodanno:anche a Bari concerto blindato

BARI, 31 DIC - Sarà un Capodanno blindato anche a Bari dove sono attese migliaia di persone per il concerto di Fedez, J-Ax e Rovazzi nel cuore della città, in corso Vittorio Emanuele ai cui vertici sono stati piazzati blocchi di cemento per scongiurare il rischio attentati con mezzi pesanti. "Non ci sono allarmi specifici - spiega all'ANSA il questore di Bari, Giuseppe Esposito - ma si tratta di mettere in campo misure di prevenzione legate all'innalzamento del livello di allarme generale e all'elevato numero di persone attese". Per questi motivi in campo ci sano 300 uomini a garantire la sicurezza, mentre nell'area dove verranno collocali i blocchi di cemento ci saranno pattuglie antiterrorismo, di polizia e carabinieri, e blindati dell'esercito. Anche le vie cittadine che conducono all'area del concerto saranno bloccate da sbarramenti per consentire controlli a campione sulle persone. L'area concerto sarà sorvegliata da agenti in borghese, tiratori scelti e artificieri. Controlli a campione con metal detector.