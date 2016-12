Incendio in albergo Camogli, intossicati

GENOVA, 31 DIC - Un incendio è divampato intorno alle 14 a Camogli in via Cuneo. Le fiamme sarebbero partite da un locale dell'albergo Selene e si sarebbero propagate a un appartamento adiacente. Sul posto venti uomini dei vigili del fuoco, con sette mezzi, i carabinieri e le ambulanze del 118. I pompieri hanno aiutato i residenti a uscire dal palazzo munendoli di maschere e autorespiratori. Alcune persone sono state trasferite al pronto soccorso per un principio di intossicazione per il forte fumo sprigionato dalle fiamme.