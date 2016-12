Autostrade, da gennaio raffica di aumenti, in media +0,77%

Raffica di aumenti in arrivo per i pedaggi autostradali, con un rincaro medio sull'intera rete dello 0,77% e punte sul Tronco A4 (+4,60%), sulla Torino-Savona (+2,46%) e Bre.be.mi (+7,88%) e un +0,64% sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia. Lo annuncia il ministero delle Infrastrutture e Trasporti: "l'aggiornamento annuale delle tariffe deriva dall'applicazione di quanto contrattualmente previsto dalle Convenzioni Uniche stipulate dal 2007 in attuazione della legge di riforma del settore n. 296/2006 unitamente alle Delibere Cipe del 2007 e del 2013 che hanno stabilito le formule tariffarie e criteri di calcolo".