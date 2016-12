Capodanno,ecco i primi e gli ultimi a brindare al nuovo anno

I primi e gli ultimi al mondo a brindare al nuovo anno saranno gli abitanti di piccole isole del Pacifico: il 2017 inizierà, 13 ore prima che in Italia, a Kiritimati (o Christmas Island) dove passa la linea internazionale del cambiamento di data, tracciato immaginario istituito nel 1884. Gli ultimi a rimanere nel 2016 saranno invece gli abitanti delle isole Samoa, atollo della Polinesia che festeggeranno 11 ore dopo l'Italia con pittoresche feste sulla spiaggia. Tante le città del mondo che, una dopo l'altra, saluteranno l'arrivo del nuovo anno prima degli italiani: Auckland in Nuova Zelanda, è la prima metropoli a dare il benvenuto al nuovo anno 13 ore prima dell'Italia. Poi toccherà a Sydney (11 ore prima) dove, come tradizione e' atteso un mega spettacolo pirotecnico nella baia dell'Opera; a Tokyo, 9 ore prima di noi, si alzeranno nel cielo le lanterne bianche dai Giardini Imperiali; poi Singapore prima di passare all'India (5 ore), la Russia (a Mosca si festeggia 3 ore prima di Roma). Dopo che anche l'Italia sarà entrata nel nuovo anno, resteranno in quello 'vecchio' Londra e Lisbona (1 ora in più) mentre le Azzorre saranno l'ultimo spicchio di terra europea a brindare al 2017. Tre ore dopo dell'Italia invece la festa inizierà a Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana per i festeggiamenti in spiaggia - tutti tassativamente vestiti di bianco - paragonabili al Carnevale. Cinque ore dopo i brindisi al Colosseo il 2017 scatterà anche a Times Square a New York. Una delle ultime grandi metropoli a dare il benvenuto all'anno nuovo sarà Los Angeles (+8 ore). E poi le Hawaii per chiudere con gli abitanti delle Samoa che resteranno più 'giovani' di 11 ore rispetto agli italiani.