Musica: morto Allan Williams, primo manager dei Beatles

ROMA, 31 DIC - E' morto il 30 dicembre a Liverpool Allan Williams, considerato il primo manager dei Beatles. Aveva 86 anni. Lo ha annunciato il club Jacaranda, fondato proprio da Williams nel 1958 e diventato negli anni un punto di ritrovo per artisti e musicisti. Il promoter inglese ha avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei primi concerti dei Beatles a Liverpool e ad Amburgo. "La sua eredità ci ha permesso di restare al centro della scena musicale di Liverpool per almeno 60 anni e il suo ricordo vivrà per sempre attraverso le band che calcheranno questo palco", ha scritto lo Jacaranda sul suo sito. Williams, convinto già nel 1960 del potenziale dei Beatles, li lanciò allo Jacaranda: la prima volta chiese in cambio che i componenti del gruppo tinteggiassero le mura del locale. Guidò poi di persona l'angusto van che portò i Beatles per la prima volta ad Amburgo. Dal 1961 fu sostituito da Brian Epstein, il 'quinto Beatle', che sarebbe stato poi una figura chiave nell'affermazione mondiale della band. Martin King, del Liverpool Beatles Museum, ha detto che Allan Williams ha giocato un ruolo vitale per la formazione del gruppo. Nel 1976 Williams ha anche scritto un libro sui primi anni della band, 'The Man Who Gave the Beatles Away'. In 'The Beatles Anthology' Paul McCartney parla di Williams come "un bravo ragazzo, un ottimo motivatore".