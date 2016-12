Migranti: Lega, anche governo razzista?

ROMA, 31 DIC -"Immigrati, cambia la posizione del governo: aumenteranno retate, controlli e rimpatri, riapriranno i Cie, raddoppieranno le espulsioni. Ma come...... Non era mica tutto sotto controllo? Non eravamo io e la Lega ad essere razzisti e a inventare paure? Intanto grazie al Pd in tre anni ne sono sbarcati oltre 500.000. Dai Amici, nel 2017 andiamo a governare e poi... tutti a casa!" Così il segretario della Lega Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook.