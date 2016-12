Valencia, "Prandelli si è arreso"

ROMA, 31 DIC - "Ammiro Voro. Si è fatto avanti. E' un vero valencianista. Prandelli invece si è arreso, cercando scuse per andarsene. Con sei punti in tre mesi, non ha bisogno di scuse". Non le manda a dire al tecnico italiano dimissionario il consigliere del Valencia Anil Murthy, in una conferenza stampa indetta dal club spagnolo all'indomani dell'annuncio dell'ex ct azzurro di voler lasciare il club. La squadra è stata affidata a 'Voro' Gonzalez, il tecnico che in questi ultimi anni è spesso intervenuto a puntellare la panchina dopo esoneri o dimissioni di colleghi più famosi. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il ds Jesus Garcia Pitarch ha dato la sua versione per rispondere a Prandelli: "Prima di presentare le dimissioni,ieri mi ha chiesto cinque giocatori, senza fare nomi. Un attaccante, due centrocampisti e un esterno sinistro. Dopo l'infortunio Mangala mi ha chiesto anche un centrale. Obi Mikel e Zaza avrebbero potuto facilmente firmare, ma avrei dovuto sceglierne uno".