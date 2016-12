Doppia attentato a mercato Baghdad, almeno 18 morti

ROMA, 31 DIC - Almeno 18 persone sono morte e altre 43 sono rimaste ferite in una doppia esplosione avvenuta in un mercato affollato di Baghdad. Lo riferisce Al Jazeera che cita alcuni funzionari. L'attacco, avvenuto nel quartiere di Al Sinak nella capitale irachena, è stato poi confermato dalla polizia. Il duplice attentato, riferiscono diversi media, è avvenuto nelle prime ore del mattino quando il mercato è molto affollato. Pochi ancora i dettagli sulla dinamica, ma un portavoce della polizia ha riferito che la prima esplosione è stata provocata da una bomba piazzata lungo la strada; subito dopo un kamikaze si è fatto esplodere in mezzo alla folla. Al momento, il bilancio delle vittime varia tra 18 e 23.