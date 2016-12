Gdf Siena sequestra 165000 botti scaduti

SIENA, 30 DIC - Oltre 165.000 pezzi di materiale pirotecnico privi dei requisiti di sicurezza necessari per poter essere venduti al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità degli acquirenti, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Siena. Il sequestro nell'ambito di un'attività ispettiva nei confronti di due esercenti: alcuni dei 165.000 petardi di provenienza cinese erano posti in vendita oltre la data di scadenza, altri sono risultati privi delle necessarie autorizzazioni di conformità agli standard minimi di sicurezza. I titolari dei negozi senesi sono stati quindi denunciati per detenzione ai fini della vendita di prodotti pirotecnici non autorizzati. Della vicenda si sta occupando la Procura della Repubblica di Siena e si sta procedendo agli accertamenti per individuare tutti i petardi dello stesso tipo, già distribuiti sull'intero territorio nazionale.