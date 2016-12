Botti,sequestrati pericolosi 'Tuono blu'

MILANO, 30 DIC - I carabinieri di Milano hanno sequestrato 64 chili di fuochi artificiali irregolari, tra i quali molti petardi denominati 'Tuono blu', una sorta di grosso Raudo importato clandestinamente e ritenuto dagli artificieri dell'Arma "micidiale". Nel corso del sequestro, avvenuto a Garbagnate Milanese, sono state denunciati due fratelli, titolari di una pizzeria. Si tratta di un petardo "che contiene all'incirca 50 grammi di polvere pirica - spiega un maresciallo degli Artificieri - una composizione vietata che ne potenzia la deflagrazione. Raccomandiamo a tutti di non comperare fuochi senza etichetta di importazione e senza scheda d'uso, e di non provarne mai a riaccenderne uno inesploso". I fuochi sono stati trovati all'interno di cinque scatoloni che i due fratelli stavano portando in giro, durante un controllo stradale dei militari del Gruppo di Monza.