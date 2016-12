Asl di Napoli: Meningite non è causa della morte del 46enne

Non è morto per la meningite l'uomo di 46anni deceduto nella serata di ieri a Napoli. E' quanto rende noto la Asl Napoli 1 Centro. "La Asl Napoli 1 Centro - si legge in una nota - dopo aver svolto accertamenti presso il medico curante che ha certificato la morte del paziente per fibrillazione ventricolare in soggetto già cardiopatico nonché presso il 118 che ha certificato il decesso, comunica che l'accadimento del 29/12/2016 alle 21 non può essere collegato a decesso per malattia infettiva da meningococco". Intanto restano gravi le condizioni della donna peruviana ricoverata a Chiavari. Resta in condizioni critiche e quindi in prognosi riservata la donna peruviana di Chiavari (Genova) ricoverata in rianimazione all'ospedale San Martino di Genova per una meningite da meningococco. La situazione clinica, secondo quanto riferito dall'ospedale San Martino, comunque rimane stabile e la profilassi nei confronti delle persone venute a contatto con la donna è stata completata. I medici sono in attesa del risultato degli esami di laboratorio dove i tecnici cercano di isolare il ceppo. Ieri il caso di un bambino, non vaccinato, morto a Firenze e mercoledì un 18enne morto a Castellammare di Stabia. Un bimbo di 22 mesi è morto all'Ospedale Meyer di Firenze colpito da meningite. Il laboratorio di immunologia del Meyer ha confermato la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo "C". Il piccolo era giunto all'ospedale pediatrico fiorentino nella tarda serata di mercoledì a bordo di un'ambulanza dalla Lucchesia. Le sue condizioni, al momento dell'arrivo, erano disperate: i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo il bimbo non ce l'ha fatta. Da quanto risulta il bambino non era stato vaccinato. Subito attivata la profilassi per i parenti del piccolo. La morte del bambino porta a 7 i decessi per meningite di tipo C nel 2016. Complessivamente sono stati 60 i casi di meningite C registrati in Toscana dal 2015 a oggi, 31 lo scorso anno e 29 in quello in corso. Diagnosi confermata per 18enne di Agerola - E' morto di meningite il 18enne di Agerola (Napoli), giunto mercoledì sera in gravi condizioni all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati dal nosocomio stabiese in collaborazione con l'ospedale Cotugno di Napoli che hanno accertato la positività per 'neisseria meningitidis'. A comunicarlo è l'Asl Napoli 3 Sud alla quale fa capo l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia