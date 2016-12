Serena Williams dice sì ad Alexis

Serena Willian, la campionessa americana di tennis ha detto sì ad Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit. Serena, 35 anni, ha scritto un post su Facebook: ''Sono tornata a casa un po' tardi. Qualcuno aveva preparato una borsa per me. E una carrozza aspettava, destinazione Roma. Di nuovo lì, dove le nostre stelle si sono trovate per la prima volta. E adesso si chiude il cerchio, allo stesso tavolo dove ci siamo conosciuti per caso''. Alexis Ohanian, 33 anni, padre dei social media 'Reddit', ha condiviso il post ed ha accettato la proposta della Williams Oggi Serena Williams e il suo prossimo sposo Alexis Ohanian dopo l'annuncio del fidanzamento sono arrivati nell'isola agli antipodi dove la campionessa statunitense parteciperà al suo primo torneo del 2017, l'Asb Classic di Auckland, al via lunedì. Se la Capitale è stata il luogo dove si sono conosciuti e dove si sarebbero scambiati il reciproco sì - come svelato ieri da lei postando la notizia dal suo account ufficiale di Redit, il social di cui Ohanian è co-fondatore -, la Nuova Zelanda sarà il primo luogo dove potrebbero apparire insieme come una coppia ufficiale. In realtà, Serena è sbarcata da sola e ai giornalisti non ha parlato del suo legame sentimentale, ma secondo gli organizzatori del torneo ad Auckland è già arrivato anche il 33enne, che per il momento preferisce non apparire ma è deciso a seguirla nel suo esordio stagionale. Interpellata dai media, la tennista, che era insieme alla danese Caroline Wozniacki, ha solo spiegato di aver scelto il torneo neozelandese su consiglio della sorella Venus. In un video, la si vede spingere il carrello con il bagaglio con una mano sola, nascondendo in tasca la sinistra, magari adornata da un nuovo anello.