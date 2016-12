Trovato morto escursionista Mont Chetif

AOSTA, 30 DIC - E' stato trovato morto Bruno Spotorno, l'escursionista genovese di 51 anni, che era disperso da ieri nella zona del monte Bianco. Il corpo si trovava in un canalone sotto il Mont Chetif. La salma è stata trasportata a Courmayeur. Spotorno era partito da solo ieri alla volta dello Chetif. L'ultimo contatto è stato verso le 13, quando ha diffuso la foto con la statua della Madonna che si trova in vetta. Poi la moglie non ha più avuto sue notizie e nel tardo pomeriggio di ieri ha dato l'allarme. Lungo la ferrata che porta alla cima si trovano ghiaccio e neve. I soccorritori per percorrerla in serata avevano usato i ramponi, un'attrezzatura che - si è appreso - l'uomo non aveva con sé.