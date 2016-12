Lazio: Immobile "vogliamo stupire"

ROMA, 30 DIC - "Ho scelto la Lazio perché è stata la squadra che più mi ha cercato e mi ha voluto. Fortunatamente è riuscita a trovare l'accordo con il Siviglia. E' una società con tante vittorie alle spalle e che doveva rilanciarsi proprio come me. Era un matrimonio perfetto". Così l'attaccante Ciro Immobile parla del suo arrivo nella squadra biancoceleste, convinto di poter fare bene insieme: "Il nostro obiettivo è quello stupire - afferma -. Non siamo partiti con il favore del pronostico ma siamo consapevoli della nostra forza. Sono convinto che riusciremo a mantenere questo ritmo. Se gli altri saranno più bravi lo vedremo alla fine". Parlando di Inzaghi, Immobile ammette di non essersi aspettato "che fosse così preparato dal punto di vista tattico e come esercizi di lavoro. Mi ha sorpreso perché è un allenatore giovane", mentre si dichiara soddisfatto di questa sua prima parte di stagione: "La gente si aspettava tanto da me, un motivo in più per fare bene. Sono rimasto tranquillo e sono felice di quello che sto facendo".