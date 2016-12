Attentato sindaco, "io non mollo"

ORISTANO, 30 DIC - "La popolazione di Cuglieri si dissocia totalmente dal grave atto vandalico avvenuto la scorsa notte ed esprime vicinanza e solidarietà al sindaco Gianni Panichi. Si ringrazia tutta l'Amministrazione per l'impegno e per il lavoro svolto fino a ora". E' il testo del manifestino affisso dai cittadini sulle porte di molte abitazioni di Cuglieri, dove la scorsa notte è stata incendiata la Land Rover del primo cittadino. "Quando ho visto i manifesti mi sono commosso - confessa il sindaco raggiunto telefonicamente dall'ANSA - mi ha reso orgoglioso e felice per la vicinanza che i cittadini mi hanno dimostrato. Sto girando in queste ore tra le strade del paese tutti mi stanno dimostrando il loro affetto". Il primo cittadino, che in mattinata è stato a lungo a parlare con i carabinieri della Compagnia di Ghilarza che indagano sull'episodio non sa spiegarsi le ragioni dell'intimidazione.