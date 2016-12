Berlino: a Milano per Capodanno anche controlli tecnologici

MILANO, 30 DIC - Non solo una piazza del Duomo 'blindata' a Milano in occasione del concerto di San Silvestro, ma anche strumenti tecnologici come telecamere ad alta definizione e agenti in borghese con uno speciale smartphone che permette la 'diretta' delle immagini. A svelare il particolare controllo del territorio è stato il questore di Milano, Antonio De Iesu, durante il tradizionale incontro di fine anno per la diffusione dei dati sulla criminalità nel capoluogo lombardo. "Avremo 40 agenti in borghese in giro per la città con degli smartphone di ultimissima generazione che utilizzano la tecnologia Lte e che ci permetteranno di vedere in diretta quello che accade in un certo luogo direttamente da chi si trova sul posto nella nostra sala operativa. E' una tecnologia che opera su piattaforma Telecom - ha aggiunto - che attiviamo solo in occasione di grandi eventi e grazie a una parte esclusiva della banda di trasmissione ci permette di avere immagini nitide senza soffrire del sovraccarico della rete".