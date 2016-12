Sisma, Unicam avrà nuovo collegio

CAMERINO (MACERATA), 30 DIC - L'Università di Camerino dal prossimo mese di luglio avrà un nuovo collegio dove ospitare 480 studenti. La struttura sarà realizzata accanto al campus universitario grazie alla donazione fatta dalle province autonome di Trento e Bolzano. Il nuovo edificio permetterà di far rientrare una parte consistente degli studenti fuori sede, oggi costretti ad alloggi di fortuna dopo la scossa di terremoto del 30 ottobre scorso che ha reso inagibili gran parte delle abitazioni del comune marchigiano. L'ateneo conta in tutte le sue sedi sparse per le Marche circa 9 mila iscritti. Gli studenti che nella città di Camerino necessitano di un'abitazione sono circa 2 mila, aveva specificato il rettore Flavio Corradini in occasione della visita dell'allora ministro dell'Università, Stefania Giannini.